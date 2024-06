Fort Boyard 2024 : découvrez les Cellules interdites du Père Fouras, la nouveauté de cette saison

Samedi 29 juin 2024 à 21:10, Olivier Minne donnera le coup d'envoi sur France 2 de la 35ème édition de "Fort Boyard" qui fait le plein de nouveautés, à commencer par des cellules interdites sorties de l'imagination du Père Fouras !

Pour cette 35ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

Cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s’est aperçu que son stock de Boyards est au plus bas ! Cette année, pour piéger les candidats et les empêcher de voler son trésor, le Père Fouras est prêt à tout… Même à ouvrir des cellules du Fort qu’il avait lui-même interdites d’accès !

Lors de chaque soirée, le Père Fouras va dévoiler l'une de ses cellules interdites. Chacune de ces cellules renferment des nouveaux défis et promettent bien des surprises aux célébrités.

Les Cellules interdites

Haute Sécurité

Les candidats y rencontreront le pire ennemi du Père Fouras… L’ancien trésorier du Fort ! Longtemps caché au fond de son cachot, il a fait un marché avec le maître du Fort. S’il arrive à manipuler l’équipe et qu’à la fin de la soirée, le trésor ne tombe pas, alors il sera libre …

L'antre des cauchemars

Les participants feront la rencontre d’un mystérieux personnage : Le maître des cauchemars ! Il installera les candidats dans une machine que le Père Fouras a créée et qui permet de lire dans les pensées.

La salle informatique

Cette année, le Père Fouras s’essaie à l’intelligence artificielle ! Il a créé à son image le « Père Four’I.A ». Pour l’assister, il sera accompagné de Pepper, un robot. Mais attention, car le Père Fouras a décidé de confier à cette intelligence artificielle le soin de déterminer les règles de certains jeux qui ne manqueront pas de surprendre les participants.

Le repaire des bannis

Les candidats seront plongés dans un endroit où traînent des individus peu fréquentables. Certains ont été exclus des troupes du Père Fouras et d’autres rêveraient d’en faire partie, mais le maître du Fort ne leur fait pas confiance. Alors, il a fait un marché avec eux, s’ils arrivent à l’impressionner et à mettre des bâtons dans les roues de l’équipe… Il se repenchera sur leur candidature !

Le musée des Reliques Sacrées

C’est un lieu dans lequel le Père Fouras a entreposé les objets les plus emblématiques de Fort Boyard ! Ces reliques auront toutes une influence sur les épreuves auxquelles les candidats seront confrontés tout au long de la soirée !

La salle des trophées

Pour la soirée spéciale Olympique, le niveau monte d’un cran. Dans cette salle, notre équipe de champions découvrira des records qui ont été réalisés sur le Fort… Et ils devront les battre, ou au moins faire aussi bien, s’ils veulent remporter certaines clés ou indices.

Le tombeau des esprits frappeurs