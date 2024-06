Fort Boyard 2024 : Découvrez le pré-générique de la 35ème saison qui débute ce soir sur France 2 (vidéo)

Ce samedi 29 juin 2024 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne donnera le coup d'envoi de la 35ème saison de "Fort Boyard". Découvrez en avant-première le pré-générique...

Pour cette 35ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

Cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s’est aperçu que son stock de Boyards est au plus bas ! Cette année, pour piéger les candidats et les empêcher de voler son trésor, le Père Fouras est prêt à tout… Même à ouvrir des cellules du Fort qu’il avait lui-même interdites d’accès !

Lors de chaque soirée, le Père Fouras va dévoiler l'une de ses cellules interdites. Chacune de ces cellules renferment des nouveaux défis et promettent bien des surprises aux célébrités.

Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor !

Le pré-générique

Découvrez en avant-première le pré-générique de cette 35ème saison...