"Fort Boyard" samedi 23 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025
Samedi 23 août 2025 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne présentera le huitième et avant-dernier numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Cet hiver, le Père Fouras s’est inquiété, son trésor commence à s’amenuir…

Et comme il est bien placé pour savoir que c’est dans « les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards.

Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et observer les candidats depuis sa « tour de contrôle ».

À chaque émission, le Père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi de nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités ! Et une chose est sûre : elles ne sont pas au bout de leurs surprises !

Il fera appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort. Aux côtés du Père Fouras, Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un maître du temps auront la lourde tâche d’auditionner chaque semaine d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Pour cette huitième émission de la saison, l’équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort est composée de Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane et Léa François.

Ils joueront pour l’association Les bonnes fées.

Les Bonnes Fées est une association créée en 2015 par d’anciennes Miss France et présidée par Sylvie Tellier. L’association s’engage auprès des femmes en situation de précarité ou atteintes du cancer. Elle a ouvert trois Maisons des Bonnes Fées dans les hôpitaux à Lyon, Lille et Montpellier, offrant des soins de socio-esthétique et des ateliers de bien-être pour accompagner les patientes tout au long de leur parcours.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.lesbonnesfees.fr
Publié dans Fort Boyard, Invités des émissions, Samedi
