"66 Minutes" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Mamans le jour, clubbeuses la nuit

Travail, devoirs, lessives, repas, rendez-vous médicaux, charge administrative, en France, les femmes consacrent en moyenne près de deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et parentales. À cela s’ajoute la fameuse “charge mentale” : penser à tout, tout le temps. Alors certaines s’offrent une pause. Direction les pistes de danse entre femmes uniquement.

Les soirées non-mixtes séduisent de plus en plus. Créneaux en début de soirée, ambiance bienveillante, tubes fédérateurs, aucun homme sur la piste. On vient pour se défouler, rire, chanter entre amies. Pas pour séduire.

Quartiers fermés : ils vivent sous haute protection

C’est un phénomène qui nous vient tout droit des États-Unis. Les quartiers résidentiels fermés sont monnaie courante dans toutes les banlieues américaines. Entièrement clôturés, sous vidéo-surveillances et parfois même protégés par des gardiens, ces lotissements font leur apparition en France, notamment dans les villes où l’insécurité augmente le plus. Ils sont généralement prisés par les plus aisés soucieux de se protéger contre les cambriolages et les home-jacking, en constante augmentation.

CV truqués : quand les diplômes s’achètent en ligne

Un bac, un diplôme d’ingénieur, un doctorat -sans jamais avoir passé d’examen-, la fraude aux diplômes explose. En deux ans, le phénomène aurait bondi de 30 %. Sur Internet, tout s’achète : 75 euros pour un CAP, quelques centaines d’euros pour un doctorat, avec hologrammes et signatures “officielles”. Certains sites promettent même des enregistrements dans des bases administratives. Bluff ou vraie faille ?

66 Minutes a remonté la filière. Car les conséquences peuvent être graves, notamment dans les métiers réglementés.

Le mystère du frappeur de Goudelin

À Goudelin, dans les Côtes-d’Armor, depuis près de trois ans, un rôdeur frappe aux volets, aux portes, parfois aux fenêtres d’un lotissement. Toujours la nuit. Toujours furtif. Puis, il disparaît.

Dix-huit femmes ont déjà été visées, réveillées en sursaut sans jamais distinguer clairement un visage. Malgré l’enquête et l’émotion nationale, le mystérieux “frappeur” reste introuvable.

Steak-frites : ils vous en donnent pour votre argent

Plat préféré des Français au restaurant, le steak-frites traverse l’inflation sous haute tension. En un an, le prix du bœuf a bondi d’environ 20 %. Mais impossible de retirer ce classique des cartes ! Alors les enseignes s’adaptent et misent sur la qualité et l’expérience pour justifier le prix. En coulisses, chaque centime compte : achats groupés, fournisseurs renégociés, lutte contre le gaspillage, portions ajustées. Peut-on encore savourer un steak-frites sans exploser son budget ? Que cachent vraiment les formules à prix serré ?

Hong-Kong : il serait le meilleur hôtel de la planète

Il vient d’être sacré meilleur hôtel du monde par le prestigieux classement des “The World’s 50 Best Hotels”. Une consécration suprême pour le Rosewood Hong Kong, ouvert il y a seulement six ans et déjà propulsé au sommet du luxe international. Face au mythique Victoria Harbour, l’établissement domine la baie depuis une tour spectaculaire culminant à 270 mètres. 413 chambres et suites au design épuré, marbre et bois précieux, baies vitrées monumentales.

Côté gastronomie, l’excellence porte aussi une signature française. Le chef pâtissier Jonathan Soukdeo, élu meilleur chef pâtissier d’Asie en 2025, sublime la haute pâtisserie tricolore. Les onze restaurants de l’hôtel sont dirigés par le Français Fabian Altabert qui a fait de l’adresse une destination culinaire à part entière.

Comment un palace aussi jeune a-t-il réussi à surpasser des institutions centenaires ? Quels sont les secrets de cette réussite éclair ?