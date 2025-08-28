"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne présentera le neuvième et dernier numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Cet hiver, le Père Fouras s’est inquiété, son trésor commence à s’amenuir…

Et comme il est bien placé pour savoir que c’est dans « les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards.

Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et observer les candidats depuis sa « tour de contrôle ».

À chaque émission, le Père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi de nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités ! Et une chose est sûre : elles ne sont pas au bout de leurs surprises !

Il fera appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort. Aux côtés du Père Fouras, Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un maître du temps auront la lourde tâche d’auditionner chaque semaine d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Pour cette neuvième émission de la saison, la dernière d'Olivier Minne, l’équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort est composée d'Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua et Laurent Romejko.

Ils joueront pour l’association Heart and Cœur.

L’association créée en 2000 vient en aide aux enfants atteints de cardiopathies congénitales mais aussi à leurs parents et proches le temps des opérations. Ces opérations lourdes et souvent longues engagent souvent des frais énormes que les familles ne peuvent pas toujours assumer. C’est là que Heart and Cœur intervient pour permettre à un enfant et ses proches de mieux vivre cette hospitalisation.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.lesbonnesfees.fr