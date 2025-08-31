recherche
Fort Boyard

"Fort Boyard" : L'équipe des frères Lebrun a remporté 12 852 € samedi soir sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025 159
"Fort Boyard" : L'équipe des frères Lebrun a remporté 12 852 € samedi soir sur France 2

Samedi 30 août 2025 à 21:05, Olivier Minne a présenté sur France 2 le neuvième et dernier numéro de la 36ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour Heart and Cœur.

Cette neuvième et dernière émission de l'été était composée d'Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua et Laurent Romejko.

Six clés ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. La dernière clé a été récupérée par Félix Lebrun face à Blanche

Lors des aventures, deux indices ont été gagnés : Herbe et Grasse.

Un seul défi a été remporté dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. Les candidats ont donc disposé de 15 secondes supplémentaires dans la salle du Trésor, soit au total 2 minutes 45 secondes. 

Laurent Maistret s'est sacrifié pour obtenir un troisième indice : Grimpante et très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code Plante.

Grâce à un placement assez rapide dans la salle du Trésor, l'équipe a récolté la très belle somme de 12 852 € pour Heart and Cœur.

C'était une émission particulière et chargée d'émotions, la dernière d'Olivier Minne qui a fait ses adieux aux équipes de l'émission et aux téléspectateurs de France 2.

Rendez-vous en juillet 2026 sur France 2 pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Fort...

Dernière modification le dimanche, 31 août 2025 16:41
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fort Boyard
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, l'entretien avec Julien Clerc à revoir ce 31 août 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", l'entretien avec Julien Clerc à revoir ce 31 août 2025 sur France 2

31 août 2025 - 13:48

Vidéos & Replay

&quot;Fort Boyard&quot; : La surprise du Père Fouras pour la dernière d'Olivier Minne ce soir sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" : La surprise du Père Fouras pour la dernière d'Olivier Minne ce soir sur France 2 (vidéo)

30 août 2025 - 11:41

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 31 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

30 août 2025 - 19:44 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL