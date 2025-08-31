"Fort Boyard" : L'équipe des frères Lebrun a remporté 12 852 € samedi soir sur France 2

Samedi 30 août 2025 à 21:05, Olivier Minne a présenté sur France 2 le neuvième et dernier numéro de la 36ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour Heart and Cœur.

Cette neuvième et dernière émission de l'été était composée d'Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua et Laurent Romejko.

Six clés ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. La dernière clé a été récupérée par Félix Lebrun face à Blanche.

Lors des aventures, deux indices ont été gagnés : Herbe et Grasse.

Un seul défi a été remporté dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. Les candidats ont donc disposé de 15 secondes supplémentaires dans la salle du Trésor, soit au total 2 minutes 45 secondes.

Laurent Maistret s'est sacrifié pour obtenir un troisième indice : Grimpante et très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code Plante.

Grâce à un placement assez rapide dans la salle du Trésor, l'équipe a récolté la très belle somme de 12 852 € pour Heart and Cœur.

C'était une émission particulière et chargée d'émotions, la dernière d'Olivier Minne qui a fait ses adieux aux équipes de l'émission et aux téléspectateurs de France 2.

Rendez-vous en juillet 2026 sur France 2 pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus Fort...