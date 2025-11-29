"66 Minutes" dimanche 30 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Baguette à 29 centimes : la guerre du pain est relancée

C’est le produit préféré des Français. Et surtout l’objet d’une guerre féroce entre grandes enseignes et artisans boulangers. Proposée à moins de 30 centimes en supermarché, la baguette est utilisée comme produit d’appel pour attirer les clients. Mais à ce prix-là, les boulangers traditionnels ne peuvent pas suivre. Entre hausse des coûts de production et colère montante, beaucoup dénoncent une concurrence déloyale. ? Que valent ces baguettes discount ? Et comment les artisans tentent-ils de sauver leur métier ?

Illuminations : l’incroyable déstockage de Noël

C’est un rendez-vous que les fans de la magie de Noël ne manqueraient pour rien au monde : le grand déstockage Leblanc. Une fois par an, mi-novembre, ce géant des illuminations ouvre les portes de son entrepôt près du Mans (Sarthe) et casse les prix, jusqu’à -90 % sur des décorations dignes des plus beaux marchés de Noël. Résultat : cinq mille visiteurs, des files d’attente dès l’aube et une ambiance électrique dès l’ouverture. Certains traversent la France pour repartir les coffres pleins et transformer leur maison en véritable conte de fées.

Arnaque aux SMS : serez-vous la prochaine victime ?

C’est la dernière escroquerie numérique à la mode et elle explose : le spoofing. Derrière ce mot technique se cache une arnaque redoutable. Les escrocs usurpent un numéro de téléphone ou une adresse mail pour se faire passer pour quelqu’un d’autre : votre banque, les impôts ou bien un proche. En jouant sur la peur – activité suspecte, fraude en cours, impayé à régler – il pousse les victimes à révéler des codes ou à effectuer un virement en urgence. Plus d’un million de Français auraient déjà été ciblés par ce type d’arnaque. Comment déjouer ce nouveau piège ?

Black Friday : les bons plans de la seconde main

Ordinateurs, consoles, smartphones ou sacs de luxe, pour le Black Friday, les enseignes de seconde main dégainent aussi leurs promos ! Et ça cartonne : les consommateurs sont de plus en plus nombreux à préférer l’occasion, pour faire des économies sans renoncer à la qualité. L’an passé, un Français sur deux a acheté de l’occasion. Résultat : un marché en plein boom, plus de huit milliards d’euros, et une croissance record. Alors pour ce Black Friday, la chasse aux bonnes affaires passe aussi par la seconde main !

18:40 66 Minutes Grand Format

Los Angeles, le lycée Made in France

C’est un petit bout de France niché entre les palmiers de Beverly Hills en Californie (États-Unis). Un établissement discret, inaccessible et pourtant mythique : le Lycée Français de Los Angeles qui s’apprête à fêter ses soixante ans d’excellence et de prestige. Derrière ses hauts murs, se cache l’un des lycées les plus sélects au monde, où se croisent les enfants des stars, des milliardaires et des élites internationales.

Jodie Foster, Sofia Coppola, ou les filles de Johnny Hallyday, tous ont grandi entre la rigueur académique à la française et le rêve californien. Ici, le savoir-faire éducatif hexagonal rencontre le glamour de la côte ouest. Résultat : un campus grand luxe de plusieurs hectares, des équipements dignes des meilleures universités américaines, une gastronomie made in France et une sécurité maximale pour ces élèves très VIP.

Mais cette excellence a un prix : près de 30 000 euros par an. Une scolarité hors normes, réservée à une élite, que vous fait exceptionnellement découvrir 66 Minutes.

Qui sont ces familles prêtes à tout pour y inscrire leurs enfants ? Comment fonctionne cette école si singulière entre culture tricolore et mode de vie hollywoodien ? Un voyage fascinant entre tradition française et rêve américain.