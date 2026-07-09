recherche
Fort Boyard

"Fort Boyard" samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 127
"Fort Boyard" samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 11 juillet 2026 à 20:50 sur France 2, Cyril Féraud présentera le deuxième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La seconde équipe de la saison

Pour cette deuxième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée de Lucien Jean-Baptiste, Léa François, Nicole Ferroni, Fred Musa, Charles Doré et Jean-Philippe (guide touristique sur l'Île d'Oléron) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour l'association Le Projet Moteur.

Le Projet Moteur accompagne les jeunes dans leur développement personnel en leur permettant de rencontrer des modèles inspirants et de valoriser leurs talents. L’association œuvre pour l’égalité des chances en favorisant la confiance en soi, l’expression et l’ouverture sur l’avenir.

Pour en savoir plus : https://www.leprojetmoteur.org/
Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 14:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fort Boyard, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La vengeance sans visage&quot; avec Philippe Bas et Aurore Delplace sur France 3 samedi 11 juillet 2026

"La vengeance sans visage" avec Philippe Bas et Aurore Delplace sur France 3 samedi 11 juillet 2026

09 juillet 2026 - 14:19

Vidéos & Replay

&quot;Fort Boyard&quot; : Bruno Solo inaugure la Poudrière ce soir sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" : Bruno Solo inaugure la Poudrière ce soir sur France 2 (vidéo)

04 juillet 2026 - 11:56

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

"Fort Boyard" samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe…

09 juillet 2026 - 14:10 Fort Boyard

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...