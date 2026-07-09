"Fort Boyard" samedi 11 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 11 juillet 2026 à 20:50 sur France 2, Cyril Féraud présentera le deuxième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La seconde équipe de la saison

Pour cette deuxième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée de Lucien Jean-Baptiste, Léa François, Nicole Ferroni, Fred Musa, Charles Doré et Jean-Philippe (guide touristique sur l'Île d'Oléron) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour l'association Le Projet Moteur.

Le Projet Moteur accompagne les jeunes dans leur développement personnel en leur permettant de rencontrer des modèles inspirants et de valoriser leurs talents. L’association œuvre pour l’égalité des chances en favorisant la confiance en soi, l’expression et l’ouverture sur l’avenir.

Pour en savoir plus : https://www.leprojetmoteur.org/