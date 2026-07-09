Rugby : Argentine / Pays de Galles en direct sur TF1 samedi 11 juillet 2026

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 21:00, en direct de San Juan, TF1 diffusera le match Argentine / Pays de Galles du Championnat des Nations de rugby.

Le Championnat des Nations 2026 se poursuit ce samedi 11 juillet avec une affiche prometteuse entre l'Argentine et le Pays de Galles. Organisée à San Juan, cette rencontre met aux prises deux sélections désireuses de se relancer après une première journée riche en enseignements.

Battus à domicile par l'Écosse (47-38) lors de leur entrée dans la compétition, les Pumas n'ont pas répondu aux attentes malgré une attaque prolifique. Le sélectionneur Felipe Contepomi attend une réaction immédiate de ses joueurs, notamment dans les secteurs de la défense et de la conquête.

En face, le Pays de Galles arrive en confiance après son succès convaincant face aux Fidji (39-24). Les Gallois ont affiché une belle efficacité offensive et une discipline retrouvée, deux ingrédients qui leur permettent d'aborder ce déplacement avec ambition. Le XV du Poireau espère confirmer ce bon début de tournoi en s'offrant une victoire de prestige sur le sol argentin.

Cette opposition s'annonce particulièrement disputée. L'Argentine cherchera à imposer son intensité devant son public, tandis que le Pays de Galles misera sur son organisation défensive et sa capacité à exploiter les turnovers. La bataille des avants devrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant, tout comme la précision des buteurs dans une rencontre où chaque point pourrait compter.

Au-delà du résultat, ce match représente déjà un tournant pour les deux nations. Une victoire permettrait de rester au contact des meilleures équipes du Championnat des Nations, alors qu'un deuxième revers consécutif compliquerait sérieusement les ambitions de classement.