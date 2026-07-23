"Fort Boyard" samedi 25 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 25 juillet 2026 à 21:10 sur France 2, Cyril Féraud présentera le quatrième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La quatrième équipe de la saison

Pour cette quatrième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée de Keen'v, Soso Maness, Jonathan Jenvrin, Alizé Cornet, Arié Elmaleh et Eva (entrepreneuse dans le marketing) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour les associations SPA et Tout le monde contre le cancer.

La SPA (Société Protectrice des Animaux) est une association reconnue d’utilité publique qui agit pour la protection et le bien-être des animaux. Elle recueille, soigne et fait adopter des animaux abandonnés, tout en menant des actions de sensibilisation contre la maltraitance et pour une meilleure prise en compte de la cause animale.

Pour en savoir plus : https://www.la-spa.fr/

Tout le monde contre le cancer est une association qui œuvre pour améliorer le quotidien des enfants, des adolescents et des familles touchés par le cancer. À travers des actions solidaires dans les hôpitaux et le financement de projets, elle apporte du réconfort, des moments de partage et de l'espoir tout au long du parcours de soins.

Pour en savoir plus : https://toutlemondecontrelecancer.com