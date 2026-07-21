"Des trains pas comme les autres" en Malaisie sur France 5 jeudi 23 juillet 2026

Jeudi 23 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" avec Philippe Gougler qui nous emmène en Malaisie.

Tout l'été, chaque jeudi, Philippe Gougler nous fait partager une grande soirée (trois numéros : un inédit suivi de deux rediffusions) dépaysante à bord de trains atypiques à la rencontre de différentes personnes, cultures, coutumes…

Au programme de la saison 16 : l'Angola, le Monténégro, le Kazakhstan, Singapour, la Malaisie, la Floride et Istanbul.

21:10 Des trains pas comme les autres : Malaisie

La Malaisie est une terre d’aventures fascinante. Au cœur de la jungle de Bornéo, entouré d’orangs-outans et de singes nasiques, on trouve de petites lignes ferroviaires qui traversent la forêt tropicale. Et sur les rails, on découvre des « moto-trolleys » : de petites planches en bois sur roulettes poussées par des motos. Un moyen de transport original et authentique qui permet aux habitants de la région de se déplacer facilement.

C’est l’occasion pour Philippe Gougler de découvrir des tribus et des danses traditionnelles assez étonnantes. Ici, on danse au-dessus de bambous. Notre globe-trotter ferroviaire découvre ensuite un petit autorail qui serpente dans la jungle jusqu’à la mer. Plages de sable blanc et eaux turquoise: c’est un petit paradis très apprécié des locaux.

Mais la Malaisie se vit aussi sur le continent, autour de sa capitale, Kuala Lumpur. On y retrouve des forêts tropicales, mais aussi quelques surprises, comme une réplique de la ville de Colmar au cœur de la jungle. L’occasion de goûter aux spécialités locales, comme la flammekueche… sans lardons ! Car oui, la Malaisie est un pays à majorité musulmane. On y découvre notamment l’ampleur de la rupture du jeûne pendant le Ramadan : plus de 10 000 personnes se retrouvent chaque soir pour un pique-nique géant.

Et dans les trains longue distance entre Kuala Lumpur et George Town, il n’est pas rare de découvrir une pièce de prière spécialement aménagée pour voyager tout en gardant la foi.

Arrivé à George Town, Philippe découvre que la capitale culinaire de la Malaisie a beaucoup à offrir, notamment le teh tarik, une discipline spectaculaire entre acrobaties et art du barista pour préparer un thé parfaitement mélangé.

Le voyage continue en seconde partie de soirée...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera deux autres numéros :

21:50 Des trains pas comme les autres : Espagne

Nouvelle destination estivale pour Des trains pas comme les autres : le sud de l’Espagne, en Andalousie. Première étape ensoleillée à bord d’un train de luxe mythique Al Andalus, une sorte de croisière sur rail qui permet à Philippe Gougler de découvrir des cabines privatives immenses dans ce train de 15 voitures pour un maximum de 57 passagers.

Après une découverte de Grenade et de son joyau, l’Alhambra, notre globe-trotter continue sa route au cœur du désert de Tabernas. Ici vit un indien pas comme les autres. Puis direction Madrid grâce au TGV espagnol aussi surnommé "El Pato" ("le canard") en raison de la forme de son « bec ». À Madrid, Philippe se laisse emporter par l’ambiance et y découvre notamment un homme de 93 ans qui a décidé de construire, de ses mains, une immense cathédrale…

22:40 Des trains pas comme les autres : Albanie

Philippe commence son voyage à Tirana et, pour une fois, c’est par le bus qu’il doit voyager pour rejoindre la gare qui se trouve en banlieue. Il monte dans un train en piteux état ! Il arrive à Elbasan au fond de la campagne, où il rencontre un fermier en train de labourer son champ, qui l’emmène ensuite au marché aux bestiaux.

Philippe reprend son train en mauvais état pour retourner vers Tirana, lieu de découvertes culinaires étonnantes ! Puis direction le lac de Koman, un des plus beaux sites d’Albanie, où il y prend un incroyable bateau-bus qui fait la navette sur le lac. Il reprend ensuite le train vers le sud, vers Durrës au bord de l’Adriatique. À bord, il rencontre un militaire qui s’avère être une femme, Lali, une fameuse “vierge sous serment” qui témoigne des traditions encore profondément ancrées dans le peuple albanais.