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"Fort Boyard" : L'équipe de Camille Cerf a remporté 16 880 € samedi soir sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 199
"Fort Boyard" : L'équipe de Camille Cerf a remporté 16 880 € samedi soir sur France 2

Samedi 1er août 2026 à 21:10, Cyril Féraud a présenté sur France 2 le cinquième numéro de la 37ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour Les Bonnes fées.

Cette saison de Fort Boyard marque un tournant historique avec l'arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu, succédant à Olivier Minne dans une ambiance redynamisée. Autre nouveauté majeure de la saison : l'intégration d'un candidat anonyme au sein de l'équipe de célébrités.

L'équipe et l'association

Les candidats de ce sixième numéro de l'été ont uni leurs forces pour défendre les couleurs de l'association Les bonnes fées.

  • Camille Cerf,
  • Hinaupoko Devèze,
  • Philippe Risoli,
  • Baghera,
  • Mahaut Drama,
  • Laila (elle a bénéficié du soutien des bonnes fées) qui représentait les téléspectateurs.

Le déroulement du jeu

L'équipe a fait face aux nouveautés mécaniques de la saison, notamment les épreuves "Temps Forts", qui permettent d'accumuler de l'argent avant même l'ouverture de la Salle du Trésor.

La Quête des clés

L'équipe menée par Camille Cerf  a remporté 5 clés dans le temps imparti de 50 minutes, le Fort a donc fait deux prisonniers (Baghera et Mahaut Drama) pour obtenir la 6ème et 7ème clé. 

La Quête des indices dans les aventures

Après avoir franchi l'étape des clés, les candidats se sont lancés dans la quête des indices.

Trois indices seulement ont été gagnés : Rideau, Gel et Bain.

Le Conseil

En pariant leur temps sur les duels face aux Maîtres du Temps, les candidats ont sécurisé un temps total de 2 minutes 30 pour la Salle du Trésor en remportant deux duels proposés par le Père Fouras.

La Salle du Trésor et les gains

Avec ses trois indices, l'équipe a très rapidement trouvé le mot-code Douche.

Grâce à un placement rapide dans la Salle du Trésor, l'équipe a remporté la somme de 9 480 euros auxquels se rajoutent les 7 400 euros remportés lors des Temps Forts.

C'est donc la très belle somme de 16 880 euros qui a été remportée samedi soir pour Les bonnes fées.

Dernière modification le dimanche, 02 août 2026 14:20
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