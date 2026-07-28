"Des trains pas comme les autres" au Kazakhstan sur France 5 jeudi 30 juillet 2026

Jeudi 30 juillet 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" avec Philippe Gougler qui nous emmène en Malaisie.

Tout l'été, chaque jeudi, Philippe Gougler nous fait partager une grande soirée (trois numéros : un inédit suivi de deux rediffusions) dépaysante à bord de trains atypiques à la rencontre de différentes personnes, cultures, coutumes…

Au programme de la saison 16 : l'Angola, le Monténégro, le Kazakhstan, Singapour, la Malaisie, la Floride et Istanbul.

21:10 Des trains pas comme les autres : Kazakhstan, au cœur de l'hiver

Le Kazakhstan l'hiver, c’est de grandes immensités blanches et des températures qui peuvent descendre jusqu’à -40 degrés.

C’est par une rencontre étonnante que Philippe Gougler débute son voyage à l’est du pays : le long d’une rivière glacée, un groupe de personnes s’est réuni dans un club de renforcement par le froid. Bien emmitouflé, Philippe assiste aux baignades dans la rivière et aux roulades dans la neige de ces adeptes du plein air...

C’est dans un train de nuit qui le mène à la capitale Astana, la deuxième capitale la plus froide du monde, que Philippe Gougler fait connaissance d’une passagère qui l’informe sur des traditions Kazakhes plutôt surprenantes.

Après un bref passage dans la capitale enneigée, il file en train à travers la steppe gelée rejoindre une patrouille qui vient en aide aux villageois isolés. Il les accompagne dans un engin aux roues démesurées secourir un fermier bloqué et seul dans sa ferme.

Puis direction le sud, dans la région de Kyzylorda, où notre voyageur va partager le quotidien d’un jeune éleveur de chameaux, des animaux majestueux capables de résister aux températures extrêmes.

Renforcé par les bienfaits du lait de chamelle dégusté à la ferme pour lutter contre le froid extrême, il part ensuite dans un lieu mythique, là où l’Homme a quitté pour la première fois la terre : la station spatiale de Baïkonour. Un accès exceptionnel au site lui permet de découvrir le gigantisme de ces aires de lancement des fusées russes, et des navettes abandonnées dans des hangars aux décors surprenants

Le voyage continue en seconde partie de soirée...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera deux autres numéros :

21:55 Des trains pas comme les autres : Guatemala

Après une longue histoire ferroviaire, le Guatemala a peu à peu perdu ses trains. Mais, en cherchant un peu, notre globe-trotteur Philippe Gougler risque bien d’être surpris… De nouvelles lignes sont en construction, et on peut trouver en état de fonctionnement des engins fabriqués de bric et de broc transportant de l’eau potable sur rail ou des nouveaux trains ralliant la capitale Guatemala City…

Le Guatemala regorge aussi de paysages grandioses : des volcans actifs sur lesquels cuisent d’étonnantes pizzas, le magnifique lac Atitlán, et bien évidemment le site de Tikal, son ancienne cité maya et ses temples fascinants nichés au cœur d’une forêt mystérieuse. Une forêt qui va révéler à Philippe Gougler d’étonnants secrets… comme par exemple le chewing-gum naturel issu de la sève de certains arbres. En bref, des rencontres originales pour un pays trop peu connu.

22:50 Des trains pas comme les autres : Mozambique

Philippe se rend au Mozambique, pépite méconnue au sud-est de l’Afrique, où il va découvrir des décors de rêve…

Entre plaines sublimes, safaris inoubliables et océan Indien, les trains vont mener Philippe Gougler sur les traces du célèbre navigateur Vasco de Gama. Il fit escale en 1498 sur l’île de Mozambique, au large du pays, qui devint une colonie portugaise, un tournant majeur pour le commerce mondial sur la route des Indes…