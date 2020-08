Replay “Fort Boyard” samedi 15 août : les vidéos des moments forts de l'équipe des Bodin's

Samedi 15 août dès 21:05, Olivier Minne vous a proposé de suivre sur France 2 le sixième numéro de l'été de “Fort Boyard” avec l'équipe des Bodin's qui jouait pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Nous vous proposons de voir ou de revoir les meilleurs moments.

Laurent Maistret saura-t-il déjouer les pièges du Temple Maudit ?

Laurent Maistret se retrouve sur la corniche du Temple Maudit pour un face à face musclé lors de cette 31ème saison de Fort Boyard.

Alex Goude s'improvise mélomane le temps d'un cours à la Boyard Academy

Durant cette 31ème saison de Fort Boyard, une nouvelle épreuve fait son apparition animée par Kevin Razy pour le plus grand bonheur d'Alex Goude : un cours musical des plus inattendus.

Un accueil digne d'un 5 étoiles pour le grand retour de Maria Bodin sur le Fort

Après deux ans d'absence, Maria Bodin tente un retour en force en tant que candidate cette fois-ci pour la 31ème saison de Fort Boyard. Elle peut compter sur Père Fouras pour lui préparer un séjour dont elle se souviendra longtemps.

Le braquage le plus rapide de l'histoire avec Christian Bodin

Sous l'oeil attentif de sa mère et du reste de l'équipe, Christian Bodin va jusqu'à cambrioler le Fort en un rien de temps pour cette 31ème saison de Fort Boyard.

Maria Bodin nous aurait-elle caché son passé de grande gymnaste ?

Pour cette 31ème saison de Fort Boyard, le plus célèbre des exercices de souplesse attend Maria Bodin : le grand écart. Un face à face intergénérationnel avec Little Boo qui en surprendra plus d'un.

Alex Goude n'a d'autres choix que de mettre les pieds dans le plat pour cette épreuve

Sous peine de se retrouver en prison, Alex Goude tente le tout pour le tout dans cette épreuve de Magic pleine de surprises. Mieux vaut garder les pieds sur terre dans cette 31ème saison de Fort Boyard !

Une dégustation tout droit sortie des enfers pour Tiga

Pour cette 31ème saison de Fort Boyard, le WillyMix ne ménage pas les candidats. C'est Tiga qui en fait les frais ce soir avec un piment de niveau 7. Il fait chaud par ici !

Un discours plein d'émotion de la part de Maria Bodin avant le grand saut

Maria Bodin nous livre un discours émouvant à destination du personnel hospitalier pour les remercier de leur admirable dévotion. Un saut de l'ange qui prend tout son sens lors de cette 31ème saison de Fort Boyard.

On dirait bien que Christian Bodin se la coule douce dans son Spa

Rien ne semble perturber Christian Bodin lors de ce bain un peu spécial durant lequel le Père Fouras lui conte une de ses légendaires charades. Place à la détente pour cette 31ème saison de Fort Boyard.

Soirée cocktail sur le Fort ce soir en compagnie de Alex Goude et Laurent Maistret

Chef Willy, comme à son habitude, a préparé un cocktail haut en saveur pour Alex Goude et Laurent Maistret. Les deux candidats succomberont-ils à la tentation de cette délicieuse boisson lors de la 31ème saison de Fort Boyard ?