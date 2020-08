“Fort Boyard” samedi 22 août : les vidéos des moments forts de l'équipe de Julien Arnaud

Samedi 22 août dès 21:05, Olivier Minne vous a proposé de suivre sur France 2 le septième numéro de l'été de “Fort Boyard” avec l'équipe de Julien Arnaud qui jouait pour l'association Tombée du nid. Nous vous proposons de voir ou de revoir les meilleurs moments.

Elsa Esnoult passe au contrôle technique, attention à la casse !

Pour cette 31ème saison de Fort Boyard, Elsa Esnoult fait un petit tour par le garage du fort. Une entrée en matière plus que renversante !

Sandrine Quétier pourra-t-elle résister au charme de Cyril Gossbo ?

Sandrine Quétier a l’honneur de participer à l’émission préféré du Père Fouras : Slaïme présenté par le plus gossbo des animateurs Cyril Gossbo. Encore faut-il répondre correctement aux questions de cette 31ème saison de Fort Boyard ...

Session rodéo à dos de dino pour Sandrine Quétier

Sandrine Quétier décide de prendre le taureau par les cornes ou plutôt le dino en cette 31ème saison de Fort Boyard. Il ne reste plus qu’à dompter l’animal !

Gus devient apprenti pompier dans cette épreuve tout feu tout flamme

Dans cette 31ème saison de Fort Boyard, pas de tour de passe-passe possible pour Gus dans cette épreuve qui demande rigueur et adresse. Faites attention où vous mettez vos pieds au risque de glisser et de tout emporter ...

Petit tour de manège avec Sandrine Quétier pour le meilleur et pour le cri

Le train fantôme entre en gare pour Sandrine Quétier en cette 31ème saison de Fort Boyard. Une épreuve pleine de surprises qui ne la laissera pas sans voix.

Une épreuve pleine de rebondissements pour ce saut de l'ange avec Elsa Esnoult

Pour cette 31ème saison de Fort Boyard, tout ne se passe pas comme prévu pour Elsa Esnoult pour qui le saut de l’ange s’achève de façon très inattendue.

Julien Arnaud s'improvise bibliothécaire dans une épreuve qui s'annonce venimeuse

Pour cette 31ème saison de Fort Boyard, Julien Arnaud affronte les bébêtes du fort dans une épreuve à la fois littéraire et venimeuse ! Fera-t-il preuve de sang-froid pour mener son équipe à la victoire ?

Séance de vocalises pour Elsa Esnoult en compagnie du Père Fouras

Petit moment détente pour Elsa Esnoult qui donne de la voix lors de cette 31ème saison de Fort Boyard. Saura-t-elle garder son calme et répondre correctement à l'emblématique charade du Père Fouras ?

Menu dégustation pour Sandrine Quétier et Gérard Vives avec Chef Willy

Chef Willy a encore frappé avec sa nouvelle recette de cocktail made in France spécialement concoctée pour Sandrine Quétier et Gérard Vives. Un moment gustatif de grande qualité en cette 31ème saison de Fort Boyard !