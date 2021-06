“Fort Boyard” : Amandine Petit, Miss France, tétanisée par la peur du vide au « Saut de l'ange » (vidéo)

Samedi 26 juin, France 2 vous a proposé de suivre dès 21:05 le second numéro de l'été du jeu “Fort Boyard” dans lequel Olivier Minne accueillait l'équipe Miss France et Amandine Petit

Cette seconde émission de l'été était composée de Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Amandine Petit, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Cécile Grès.

Menée par Syvie Tellier et Amandine Petit, l'équipe jouait au profit de l'association Les Bonnes Fées qui a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.

Dans la seconde partie de l'aventure, les candidats doivent récupérer des indices pour leur permettre de trouver le mot-code de la salle du Trésor. Le Père Fouras a désigné Amandine Petit pour une épreuve mythique de “Fort Boyard” : le saut de l'ange, un saut à l'élastique depuis le sommet du fort.

Sautera, sautera pas ? Amandine Petit est téténisée par la peur du vide, regardez...