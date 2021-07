“Fort Boyard” : Philippe Etchebest dans la cabine vertigineuse, ce soir sur France 2 (vidéo)

A ne pas manquer ce samedi 10 juillet à 21:05 sur France 5, le 4ème numéro de l'été de “Fort Boyard” au cours duquel Philippe Etchebest va prendre de la hauteur dans la cabine vertigineuse du Père Fouras !

Olivier Minne accueille ce soir sur le Fort : Philippe Etchebest, Keen'v, Caroline Margeridon, Jean Tezenas Du Moncel, Jérôme Le Banner, Elodie Gossuin. L'équipe jouera pour l'association : Pompiers solidaires.

Le célèbre chef de “Cauchemar en cuisine” sur M6 risque bien d'en vivre un sur France 2 dans une nouvelle épreuve de cette saison 2021 : la cabine vertigineuse.

Philippe Etchebest sera avec son équipe en terrasse, tout en haut du Fort. Il va alors entendre une sonnerie téléphonique provenant d’une cabine située au bout d’un pont en plexiglas.

Philippe Etchebest devra marcher jusqu’à la cabine, décrocher le téléphone pour entendre l’énigme que va lui énoncer le Père Fouras. Au fur et à mesure que le Père Fouras lui énonce l’énigme, la cabine penche dangereusement vers la mer… jusqu’à se retourner et ainsi ne plus protéger le candidat qui tombe dans le vide.

Si Philippe Etchebest trouve la solution avant de tomber, c’est gagné. Sinon c’est perdu.