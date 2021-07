“Fort Boyard” : Philippe Echebest oublie de prendre la clé dans le métro inondé (vidéo)

C'est une scène qui va devenir culte et probablement entrer dans les bêtisiers... Après Thierry Olive en 2015, c'est au tour de Philippe Etchebest d'oublier de prendre la clé après avoir réussi une épreuve à “Fort Boyard” !

Samedi 10 juillet, Olivier Minne recevait à “Fort Boyard” Philippe Etchebest, Keen'v, Caroline Margeridon, Jean Tezenas Du Moncel, Jérôme Le Banner et Elodie Gossuin qui jouaient pour l'association Pompiers solidaires.

Première épreuve de la soirée, une nouveauté de cette 31ème saison : le métro inondé dans lequel s'est engouffré le capitaine de l'équipe : Philippe Etchebest.

Il y a bien longtemps… le Père Fouras avait eu l’extraordinaire idée de créer une rame de métro qui relierait Fort Boyard à New York en seulement 28h. Mais avec les débuts de l’aviation, cette opportunité de voyager en si peu de temps n’avait plus grand intérêt… donc les travaux se sont arrêtés, et la station est désormais désaffectée. A l’intérieur de cette station se trouve une clé, il va falloir la faire progresser entre les rails et la cabine du métro jusqu’à la libérer… et ne pas paniquer quand l’eau va commencer à monter !

Philippe Etchebest a brillamment réussi cette nouvelle épreuve mais... a oublié de récupérer la clé !