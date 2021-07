“Fort Boyard” : Maurice Barthelemy va essayer de dompter le Dino samedi soir sur France 2 (vidéo)

A ne pas manquer samedi 24 juillet à partir de 21:05 sur France 2, le 6ème numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel Maurice Barthelemy va devoir dompter le Dino... Regardez...

Cette semaine, pour le 6ème numéro de l'été, Olivddffier Minne reçoit à “Fort Boyard” Maurice Barthelemy, Julien Arruti, April Benayoum, Stéphane Henon, François Lea et Monsieur Poulpe qui vont jouer au profit de l'association P-Wac.

Lors de la quête des 8 clés, le Père Fouras va désigner Maurice Barthelemy pour se rendre au Rodéo Dino, une épreuve dans laquelle il va devoir dompter le Dino...

Le but est très simple, rester assis sur le dos du Dino qui tourne et bouge dans tous les sens... Muni d'un os géant, Maurice Barthelemy doit taper dans la clé qui se trouve sur un support juste au dessus de sa tête afin de faire tomber la clé et la récupérer.

Maurice Barthelemy réussira-t-il à dompter le Dino ?