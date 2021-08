“Fort Boyard” : Lola Dubini dans la Ketchuperie, samedi 21 août sur France 2 (vidéo)

A ne pas manquer samedi 21 août à partir de 21:05 sur France 2, l'avant-dernier numéro de l'été du jeu “Fort Boyard” dans lequel Lola Dubini va entrer dans la Ketchuperie du Père Fouras.

Pour ce 10ème et avant-dernier numéro de l'été de “Fort Boyard”, Olivier Minne accueille samedi soir sur France 2 : Iris Mittenaere, Camille Lacourt, Lola Dubini, Taïg Khris, Ariane Seguillon et Diego El Glaoui. L'équipe jouera pour l'association Vision du monde.

Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables. Elle agit simultanément dans 4 domaines essentiels : l’accès à l’eau potable, l’éducation, la santé et l’alimentation. Ses actions ont pour objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des familles grâce à des projets d’une durée moyenne de 15 ans.

Le Père Fouras va désigner Lola Dubini à se rendre dans sa Ketchuperie. L'épreuve est simple, il faut récupérer des tomates à l'autre bout de la cellule en en prenant appui sur des parois sans tomber dans la fosse remplie de ketchup. Il faut ramener le plus possible de tomates pour les transformer en ketchup et récupérer la clé.

Lola Dubini fera-t-elle monter la sauce ? Réponse samedi soir sur France 2...

