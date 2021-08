“Fort Boyard” : Églantine Éméyé terrorisée dans la cabine abandonnée, samedi 28 août sur France 2 (vidéo)

A ne pas manquer samedi 28 août à partir de 21:05 sur France 2, le dernier numéro de l'été du jeu “Fort Boyard” dans lequel Églantine Éméyé sera invitée par le Père Fouras dans sa cabine abandonnée...

Pour ce 11ème et dernier numéro de l'été de “Fort Boyard”, Olivier Minne accueille samedi soir sur France 2 : Baptiste Giabiconi, Nathalie Simon, Eglantine Eméyé, Malika Menard, Brahim Zaibat et Franky Zapata.. L'équipe jouera pour l'association Cerhom.

L’association Cerhom intervient auprès des patients et de leurs proches pour leur apporter toute leur aide dans la lutte contre les cancers masculins. Personnel soignant et anciens malades proposent une écoute téléphonique aux patients, leurs conjoints et entourage.

Au cours des aventures qui permettent de récupérer des indices pour trouver le mot-code de la salle du Trésor, Églantine Éméyé va être appelée dans la cabine abandonnée Père Fouras. Le but est très simple, répondre à une énigme et supporter en même temps les insectes et serpents qui s'invitent à la communication...

Églantine Éméyé va-t-elle récupérer l'indice ? Réponse samedi soir sur France 2...