“Fort Boyard” : Diane Leyre sur les nerfs dans la cabine abandonnée, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer samedi 23 juillet à 21:10 sur France 2, le quatrième numéro de la 33ème saison de “Fort Boyard” dans lequel Diane Leyre va devoir entrer dans la cabine abandonnée du Père Fouras.

Pour cette quatrième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Diane Leyre, Maëva Coucke, Thomas Thouroude, Cléopatre Darleux, Le Studio Danielle et Arthur Lombard.

France 2 vous propose de découvrir les premières images inédites avec Diane Leyre qui va tenter de répondre à une énigme du Père Fouras dans sa cabine abandonnée.

C'est une vieille cabine téléphonique que plus personne n'utilise. Le candidat doit pénétrer dans la cabine par le dessous et coller son oreille contre le combiné, qui est accroché à un support fixe. Au téléphone, il retrouve le Père Fouras, qui lui pose une énigme. Durant sa réflexion, le candidat va recevoir une pluie de blattes et cafards et même de serpents sur la tête... Difficile de bien rester concentré...

Diane Leyre parviendra-t-elle tout de même à trouver la réponse à l'énigme du Père Fouras ?