“Fort Boyard” : Philippe Caverivière & et Vaimalama Chaves au tir à la corde, samedi 20 août sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer samedi 20 août à 21:10 sur France 2, le huitième et avant-dernier numéro de la 33ème saison de “Fort Boyard” dans lequel Philippe Caverivière et Vaimalama Chaves vont réaliser un tir à la corde acharné face à Lady Boo et Little Boo.

Pour cette avant-dernière émission de l'été, Olivier Minne accueille sur “Fort Boyard” : Messmer, Vaimalama Chaves, Moussa Niangane, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière, Edgar-Yves Monnou. France 2 vous propose de découvrir les premières images inédites avec Philippe Caverivière et Vaimalama Chaves qui vont unire leurs forces pour le tir à la corde, le combat sera est féroce ! Dans cette nouvelle épreuve, Philippe Caverivière et Vaimalama Chaves vont affronter deux membres de la famille Boo dans un duel au-dessus du vide. Si les candidats parviennent à faire chuter leurs 2 adversaires dans le vide en les tirant grâce à la corde, alors ils remportent la clé ou l’indice ! Mais attention, s’ils tombent avant, c’est perdu. Les efforts de Philippe Caverivière et Vaimalama Chaves seront-ils couronnés de succès ?