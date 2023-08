"Fort Boyard" : Diane Leyre se fairt des frayeurs dans le laboratoire samedi 5 août 2023 sur France 2 - Vidéo

À ne pas manquer samedi 5 août 2023 à 21:10 sur France 2, le 6ème numéro de la 34ème saison de "Fort Boyard" dans lequel Diane Leyre va se faire des frayeurs dans le laboratoire du Père Fouras !

Pour cette sixième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur "Fort Boyard" : Philippe Etchebest, Diane Leyre, Carla Lazzari, Claude Dartois, Thomas Voeckler et Julien Le Marec, pompier de l'association Les Pompiers Solidaires.

L'équipe jouera au profit de l'association Les Pompiers Solidaires qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques.

France 2 vous propose de découvrir les premières images inédites avec Diane Leyre dans le laboratoire.

C'est une épreuve qui se déroule sur plusieurs niveaux. Le candidat pénètre dans la cellule par un ascenseur et peut visiter différents étages. L’indice se cache au niveau - 3. Au premier étage, il doit trouver un pass’ lui permettant, via l’ascenseur, d’accéder au fameux niveau - 3. Mais les niveaux du laboratoire sont peu avenants… entre la salle des expériences, la réserve remplie de jarres mystérieuses et les égouts plongés dans l’obscurité, le candidat risque d’avoir quelques sueurs froides.

