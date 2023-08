"Fort Boyard" : Claude Dartois face à Little Boo sur le ring samedi 5 août 2023 sur France 2 - Vidéo

À ne pas manquer samedi 5 août 2023 à 21:10 sur France 2, le 6ème numéro de la 34ème saison de "Fort Boyard" dans lequel Claude Dartois va affronter sur le ring Little Boo.

Pour cette sixième émission de l'été, Olivier Minne accueille sur "Fort Boyard" : Philippe Etchebest, Diane Leyre, Carla Lazzari, Claude Dartois, Thomas Voeckler et Julien Le Marec, pompier de l'association Les Pompiers Solidaires.

L'équipe jouera au profit de l'association Les Pompiers Solidaires qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques.

France 2 vous propose de découvrir les premières images inédites avec Claude Dartois sur le ring face à Little Boo.

Dans Le Ring, un candidat est opposé à un membre de la famille Boo. Le principe : réussir, à l’aide d’un ballon géant, à faire chuter son adversaire du Ring.

Voir également :