"Fort Boyard" Élie Semoun et Damien Pauwels dans Château Boyard, une nouvelle épreuve (vidéo)

Ce samedi 29 juin 2024 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne accueillera la première équipe de la saison à "Fort Boyard". Découvrez en avant-première un extrait avec Élie Semoun et Damien Pauwels dans une nouvelle épreuve : Château Boyard.

Pour ce premier numéro de l'été, Olivier Minne accueille à "Fort Boyard" Elie Semoun, Damien Pauwels, Jimmy Mohamed, Léa François, Nina Métayer, Guillaume Daret et Aurélie Konaté.

L'équipe, menée par son capitaine Elie Semoun, jouera au profit de Projet Primates dont le but est de soutenir le Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC) basé en Guinée Conakry.

Pour cette 35ème saison de "Fort Boyard", le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

Élie Semoun et Damien Pauwels vont tester un nouvelle épreuve : Château Boyard.

Bienvenue dans la cave du château Boyard ! Le Père Fouras s’est lancé dans le commerce de jus de raisins. Dans cette épreuve, Elie Semoun va enfiler un costume de « tonneau » que Damien Pauwels va devoir remplir. Le but étant ensuite de presser le costume de son coéquipier afin de récupérer le liquide qui fera monter la clé...

Les nouveautés de la 35ème saison