"Fort Boyard" : Héloïse Martin en panique dans le Manoir du Père Fouras, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer ce samedi 12 juillet 2025 à 21:10 sur France 2, le second numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Héloïse Martin va devoir trouver une clé dans le Manoir revisité par le Père Fouras.

Pour cette seconde émission de la saison, Olivier Minne accueille Nikola Karabatic, Matthias Dandois, Claude Dartois, Héloïse Martin, Catherine Davydzenka, Major Mouvement.

Ensemble, ils joueront pour l’association Karabatic Demain.

Parmi les nombreuses épreuves qui attendent les candidats, le Père Fouras va envoyer Héloïse Martin dans le Manoir.

Le Manoir est une vieille demeure sombre et délabrée, souvent habitée par des créatures étranges ou des personnages effrayants. L'objectif pour le candidat est de pénétrer dans le manoir et de récupérer une clé. Cependant, le parcours est semé d'embûches et, cette année, le Père Fouras a revisité son Manoir avec un nouveau décor toujours plus surprenant et drôle...

Héloïse Martin va-t-elle trouver la clé et venir à bout du manoir ? Réponse ce soir sur France 2.