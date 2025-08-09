"Fort Boyard" : Monsieur Poulpe dans la Tête chercheuse, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 2 août 2025 à 21:10, le sixième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Monsieur Poulpe va entrer dans la cellule de l'emblématique Tête chercheuse.

Pour cette sixième émission de la saison, Olivier Minne accueille Philippe Etchebest, Angélique Angarni-Filopon, Monsieur Poulpe, LeBouseuh, Sylvie Tellier et Paul Scarfoglio.

Ensemble, ils joueront pour l’association Pompiers Solidaires.

La Tête chercheuse est une épreuve emblématique de Fort Boyard. Monsieur Poulpe aura la tête seule visible, le reste de son corps étant dissimulé. Il devra passer d'une boîte à l'autre, chacune remplie de différents animaux ou insectes (asticots, blattes, pigeons, crapauds, mouches, etc.). Tout au long du parcours, il devra trouver des nombres à trois chiffres. L'équipe à l'extérieur devra les additionner pour trouver le code final.

Le bisou de Passe Muraille portera-t-il chance à Monsieur Poulpe ?