recherche
Vidéos | Fort Boyard

"Fort Boyard" : dégustation de surtrömmming pour Camille Cerf & Léa François, samedi soir sur France 2 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025 388
"Fort Boyard" : dégustation de surtrömmming pour Camille Cerf & Léa François, samedi soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 23 août 2025 à 21:10, le huitième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Camille Cerf & Léa François vont déguster du surtrömmming chez Willy Rovelli.

Pour cette huitième et avant-dernière émission de la saison, Olivier Minne accueille Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane et Léa François.

Ensemble, ils joueront pour l’association Les bonnes fées.

Pour tenter de remporter un indice, le Père Fouras va désigner Camille Cerf et Léa François pour se rendre dans le restaurant de Willy Rovelli. Fini le blin bling, cette saison Willy Rovelli reçoit dans sa taverne rustique où les mets sont toujours aussi peu ragoutants ! 

Cette semaine, Willy Rovelli a préparé encore un plat très particulier : du surtrömmming, une spécialité culinaire suédoise, à base de hareng de la Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois... Vont-elles réussir à aller au delà de l'odeur ?

Dernière modification le vendredi, 22 août 2025 13:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos | Fort Boyard, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

22 août 2025 - 22:02

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reporta…

22 août 2025 - 22:02 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL