"Fort Boyard" : dégustation de surtrömmming pour Camille Cerf & Léa François, samedi soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 23 août 2025 à 21:10, le huitième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Camille Cerf & Léa François vont déguster du surtrömmming chez Willy Rovelli.

Pour cette huitième et avant-dernière émission de la saison, Olivier Minne accueille Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane et Léa François.

Ensemble, ils joueront pour l’association Les bonnes fées.

Pour tenter de remporter un indice, le Père Fouras va désigner Camille Cerf et Léa François pour se rendre dans le restaurant de Willy Rovelli. Fini le blin bling, cette saison Willy Rovelli reçoit dans sa taverne rustique où les mets sont toujours aussi peu ragoutants !

Cette semaine, Willy Rovelli a préparé encore un plat très particulier : du surtrömmming, une spécialité culinaire suédoise, à base de hareng de la Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois... Vont-elles réussir à aller au delà de l'odeur ?