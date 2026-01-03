"66 Minutes" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Quand l’état frappe les criminels au portefeuille

Frapper les voyous au portefeuille, c’est le choix qu’a fait l’état ces dernières années. De plus en plus fréquemment, des ventes aux enchères sont organisées avec les biens saisis lors des procédures pénales. Montres de luxe, vêtements de créateurs, voitures de sports et même des yachts. Objectif : renflouer les caisses de l’état grâce à ces avoirs criminels.

Tupperware : le grand retour d’une marque culte

En 2025, Tupperware renaît de ses cendres. Donnée pour morte, la marque iconique des boîtes en plastique relance la vente à domicile et retrouve le chemin du succès. À sa tête, un ancien cadre de la tech qui mise sur l’humain et l’impact social d’un réseau unique. 2 500 vendeuses et vendeurs repartent sur le terrain. Certaines avaient tout perdu, d’autres cherchaient un nouveau départ : toutes retrouvent confiance, indépendance… et chiffre d’affaires.

Produits phares revisités, fabrication locale, matériaux écoresponsables et outils numériques, Tupperware se modernise sans renier ses fondamentaux. Les clientes répondent présentes et les réunions à domicile retrouvent leur ferveur.

Le Ch’ti Roi des paninis en Inde

C’est l’histoire improbable d’un Ch’ti devenu roi du sandwich en Inde. À 36 ans, Nicolas Grossemy a troqué son food truck contre un empire culinaire : 16 restos à Bangalore, 800 employés, 5 millions d’euros de chiffre d’affaires… avec des paninis ! Son arme secrète ? La French touch version cliché assumé : béret, moustache, serveurs façon garçons de café. Et ça cartonne ! Le Ch’ti qui régalait ses potes est devenu le fournisseur des millionnaires sans jamais oublier ses racines.

Cagnottes solidaires : la générosité fait des miracles !

En ce début d’année, certaines histoires font du bien. Face aux coups durs, les Français répondent présents avec un outil simple mais puissant : les cagnottes solidaires. Sur Internet, des élans de générosité permettent de sauver une ferme, relancer un commerce ou reconstruire une maison détruite. Et l’année écoulée a été synonyme de joie pour certains Français. Des histoires simples, sincères, où la solidarité fait la différence. Malgré les difficultés, les Français prouvent qu’ils n’ont pas perdu leur cœur. En 2025, la magie de Noël a parfois pris la forme d’un clic et d’un élan collectif.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Quand un palace se met sur son 31

À deux pas des Champs-Élysées, un palace emblématique de la capitale se prépare à vivre l’un de ses moments les plus intenses de l’année : le réveillon du 31 décembre. Derrière sa façade illuminée et son atmosphère feutrée, c’est une véritable ruche en effervescence qui compte faire vivre à sa clientèle internationale une soirée inoubliable, digne des plus grands films.

Sapin monumental dans le hall, menus de gala concoctés par les cinq chefs de l’établissement, champagne millésimé, musiciens live et service aux petits soins, rien n’est laissé au hasard. Chaque détail compte. Car la magie doit opérer... sans le moindre faux pas.

Dans les coulisses, les artisans de l’excellence sont à l’œuvre. Le chef pâtissier, virtuose du sucré, imagine un dessert d’exception, véritable œuvre d’art comestible, pour clore ce dîner d’exception. Le « butler », discret et indispensable, veille à chaque souhait des clients, jusqu’à aller dénicher, en ville, le cadeau introuvable ou organiser une surprise de dernière minute.

Et pour coordonner ce ballet millimétré, le directeur des banquets orchestre l’ensemble de la soirée : mise en place, décors, animations, équipe en salle, tout doit être parfait. Car cette clientèle ultra-privilégiée, venue des quatre coins du monde, n’attend rien de moins que l’excellence.