"Fort Boyard" : Mayane et Christophe Licata au saut de l'ange, ce soir sur France 2 (vidéo)

Pour cette huitième émission de la saison, Olivier Minne accueille Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane et Léa François.
Ensemble, ils joueront pour l’association Les bonnes fées.
L'épreuve est mytique, un saut à l'élastique depuis une passerelle situé en haut du fort et se redresser après le saut dans le vide face à la mer pour récupérer le code permettant de déverrouiller l'indice.
Le dépassement de soi pour Mayane et Christophe Licata... Vont-ils braver leur vertige et sauter ?