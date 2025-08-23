recherche
"Fort Boyard" : Mayane et Christophe Licata au saut de l'ange, ce soir sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025
"Fort Boyard" : Mayane et Christophe Licata au saut de l'ange, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 23 août 2025 à 21:10, le huitième numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Mayane et Christophe Licata vont devoir réaliser un double saut de l'ange.

Pour cette huitième émission de la saison, Olivier Minne accueille Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane et Léa François.

Ensemble, ils joueront pour l’association Les bonnes fées.

L'épreuve est mytique, un saut à l'élastique depuis une passerelle situé en haut du fort et se redresser après le saut dans le vide face à la mer pour récupérer le code permettant de déverrouiller l'indice.

Le dépassement de soi pour Mayane et Christophe Licata... Vont-ils braver leur vertige et sauter ?

Dernière modification le samedi, 23 août 2025 14:14
Fort Boyard
Suivez nous...

