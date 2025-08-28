recherche
"Fort Boyard" : Laurent Maistret dans la cabine vertigineuse, samedi soir sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025 102
"Fort Boyard" : Laurent Maistret dans la cabine vertigineuse, samedi soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 ce samedi 30 août 2025 à 21:10, le dernier numéro de l'été de "Fort Boyard" dans lequel Laurent Maistret va devoir entrer dans la cabine vertigineuse du Père Fouras.

Pour cette dernière émission de la saison, Olivier Minne accueille Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua et Laurent Romejko.

Ensemble, ils joueront pour l’association Heart and Cœur.

Pour tenter de remporter un indice, Laurent Maistret va devoir entrer dans la cabine éjectable du Père Fouras.

C'est une cabine située au bout d’un pont en plexiglas en haut du fort. Au bout du fil, Père Fouras. Au fur et à mesure que le Père Fouras va énoncer une énigme, la cabine va pencher dangereusement vers la mer… jusqu’à se retourner et ainsi ne plus protéger Laurent Maistret qui tombera dans le vide.

Dernière modification le jeudi, 28 août 2025 18:26
