"66 Minutes" dimanche 11 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Galette des rois : et si vous décrochiez le jackpot ?

Chaque début d’année, des millions de Français se lancent dans une quête savoureuse : dénicher la fève cachée au cœur de la galette. Mais attention, certaines ne se contentent plus d’un simple clin d’œil en porcelaine. Bijoux, lingots d’or, pierres précieuses, la fève se transforme en un véritable trésor ! Pour attirer les gourmands, les pâtissiers redoublent d’imagination. Derrière ces créations spectaculaires, un business méconnu : celui des fabricants de fèves, qui produisent chaque année plus de 70 millions de pièces.



Immobilier : essayez avant d’acheter

Testez la maison de vos rêves avant de l’acheter ? C’est ce que proposent de plus en plus d’agents immobiliers. Il faut dire que 68 % des Français disent regretter leur choix. Le quartier, l’ensoleillement, les voisins, les mauvaises surprises sont nombreuses. Alors rien de tel que d’avoir les clés le temps d’un week-end, voire pendant plusieurs mois, pour se faire une idée, grâce à un dispositif en plein essor : la location accession.



Voitures d’occasion : janvier, le mois des bons plans !

Et si le début d’année était le moment rêvé pour changer de voiture sans se ruiner ? Moins de concurrence, vendeurs prêts à négocier, stocks à écouler, janvier, c’est le mois secret des chasseurs de bonnes affaires auto. Il est même possible d’acheter des modèles neufs au prix de l’occasion. Mais comment profiter de tous ces bons plans ?



Kebab : le sandwich star monte en gamme

Pain artisanal, viande bio, frites maison, le célèbre sandwich turc sort des snacks de fin de soirée pour s’inviter à la table de la street food chic. Exigence sur les produits, recettes créatives, décoration léchée et un vrai sens du détail, à Paris, Bordeaux ou Lyon, de jeunes restaurateurs réinventent le kebab en version premium, sans exploser les prix. Comptez entre 10 et 15 euros pour un repas généreux, savoureux et bien plus raffiné qu’on ne l’imagine. Un bon plan pour se régaler sans culpabiliser !

Enfants en danger : révélations sur les dérives du périscolaire

Ils y laissent leurs enfants chaque jour, persuadés qu’ils sont entre de bonnes mains. Mais les parents savent-ils toujours ce qui se joue derrière les portes des centres périscolaires. Parfois, une sombre réalité se dessine : recrutements sans diplôme, encadrement défaillant, accidents à répétition. Dans plusieurs cas, des plaintes parlent de faits graves sur des enfants en bas âge. Elles relancent le débat sur la sécurité et la formation des animateurs. Grâce à une infiltration inédite, « 66 Minutes » lève le voile sur ces zones d’ombre. Témoignages bouleversants, maltraitances, négligences, l’enquête lève le voile sur un univers où la sécurité des enfants n’est pas toujours une priorité.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Les bonnes affaires du grand déstockage de Noël

C’est une période de l’année que les consommateurs les plus malins attendent impatiemment. Celle pendant laquelle ils sont certains de trouver les meilleurs bons plans, découvrir les prix les plus bas.

Noël est à peine terminé qu’une autre bataille s’engage déjà dans les rayons. Et les rois du déstockage sont à l’œuvre pour garantir des tarifs à peine croyables comme des foie gras à moitié prix, des chocolats et des jouets bradés à -70 %. Même la déco, les vêtements et le mobilier peuvent voir leurs prix fondre comme neige au soleil. À condition de savoir où chercher. En coulisses, ces vendeurs à prix cassés rivalisent d’ingéniosité pour être les premiers à mettre la main sur ces produits de fête à prix cassés.

Fêter Noël après le 25 décembre pour payer moins cher ? C’est devenu un art de vivre pour certains et le meilleur moyen de mettre un coup d’accélérateur à leur pouvoir d’achat.