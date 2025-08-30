"Fort Boyard" : Les frères Lebrun dans la cave du château Boyard, ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer ce samedi 30 août 2025 à 21:10 sur France 2, la dernière de l'été de "Fort Boyard" dans lequel les frères Lebrun vont tenter de récupérer une clé dans la cave du château Boyard !

Pour cette dernière émission de la saison, Olivier Minne accueille Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua et Laurent Romejko.

Ensemble, ils joueront pour l’association Heart and Cœur.

Dans cette épreuve, l'un des frères va enfiler un costume de « tonneau » que l'autre va devoir remplir. Le but étant ensuite de presser le costume de son coéquipier afin de récupérer le liquide qui fera monter la clé.

Vont-ils réussir à obtenir la clé avant la fin du temps imparti ? Réponse ce soir sur France 2...