"Fort Boyard" : La surprise du Père Fouras pour la dernière d'Olivier Minne ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer ce samedi 30 août 2025 à 21:10 sur France 2, la dernière de la saison de "Fort Boyard", mais aussi la dernière d'Olivier Minne qui ne sera pas aux commandes du jeu l'été prochain.

Pour beaucoup de téléspectateurs, l'annonce du départ d'Olivier Minne au début de l'été a été un véritable choc. Il était devenu, pour ainsi dire, indissociable de Fort Boyard.

Bien avant de devenir le maître des lieux, Olivier Minne a foulé les pierres du Fort en tant que candidat. Il a participé à l'émission une première fois en 1995, en tant que capitaine d'une équipe d'animateurs. Il est revenu en 1997, toujours comme candidat, et a même fait une apparition dans la version belge du jeu en 2007.

C'est en 2003 qu'Olivier Minne reprend les rênes de l'émission, succédant à Jean-Pierre Castaldi. Il commence en duo, d'abord avec Sarah Lelouch de 2003 à 2005, puis avec Anne-Gaëlle Riccio de 2006 à 2009.

À partir de 2010, Olivier Minne devient le seul animateur de Fort Boyard. Son rôle évolue au fil des saisons. Il n'est plus seulement le "Maître du Fort", mais aussi l'arbitre de la compétition. Il a su s'adapter aux changements de l'émission, aux nouvelles épreuves et aux personnages, créant une véritable complicité avec le Père Fouras et le reste de l'équipe. Il a également animé des émissions spéciales, comme la déclinaison hivernale du jeu, Boyard Land.

Son départ ce soir marque la fin d'une ère. En 23 saisons et plus de 200 émissions, Olivier Minne est devenu l'un des visages les plus emblématiques de l'histoire du Fort. Sa longévité, son humour et son charisme ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Son dernier tournage, en mai 2025, a été l'occasion d'un grand hommage de la part de toute l'équipe de production.