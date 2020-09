“On est en direct” samedi 26 septembre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Ce samedi 26 septembre à 23:30, Laurent Ruquier présentera le premier numéro de son nouveau talk show “On est en direct” sur France 2. Voici ses premiers invités.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme !

“On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet.

“On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités reçus par Laurent Ruquier ce samedi 26 septembre : Éric Dupond-Moretti, Isabelle Carré, Bernard Campan, Kheiron, Pierpoljak et Tibz.