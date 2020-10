Couvre feu : l'émission “On est en direct” de Laurent Ruquier sera enregistrée dès ce samedi 17 octobre

Après trois numéros diffusés en direct, Laurent Ruquier est contraint de revenir à l'enregistrement pour sa nouvelle émission “On est en direct” en raison du couvre feu.

Suite aux annonces du gouvernement, nouvelle formule pour “On est en direct” qui passera PRESQUE en direct, dès ce samedi et pour les six prochaines semaines fait savoir la production sur les réseaux sociaux.

Le programme sera en effet désormais enregistré quelques heures avant sa diffusion pour permettre aux équipes, au public et aux invités de respecter le couvre feu mis en place.

Notre mot d’ordre : continuer de soutenir la Culture et les spectacles à l’affiche à Paris et en tournée, et toujours réserver une grande place à l’humour !