“On est en direct” samedi 17 octobre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 17 octobre à 23:25, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré, couvre feu oblige, quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme !

“On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet.

“On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités reçus par Laurent Ruquier ce samedi 17 octobre : Dominique Besnehard & Elisabeth Tanner. Toute l'équipe de la série Dix pour Cent qui sera de retour pour sa dernière saison mercredi soir sur France 2.

Egalement sur le plateau : Melody Gardot qui viendra nous interpréter son titre « From Paris with love ».

La journaliste et militante féministe Alice Coffin viendra nous présenter son livre “Le génie Lesbien”.

Michèle Bernier viendra présenter son nouveau spectacle “Vive demain”.

Le tour de la question : Comment la culture peut-elle survivre au couvre-feu ?

Comme chaque semaine depuis le lancement de cette émission, France 2 ne communique pas les invités. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'impossibilité de vous annoncer la liste précise des invités de Laurent Ruquier. Cet article est donc susceptible d'être réactualisé plusieurs fois dans la journée, au fur et à mesure qu'un invité est dévoilé par la production.