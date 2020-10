“On est en direct” samedi 31 octobre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 31 octobre à 23:15, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré, couvre feu oblige, quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Ambroise et Xavier viendront présenter leur spectacle au Métropole.

Constance Dollé et Samuel Labarthe viendront parler de la série documentaire « De Gaulle, l'éclat et le secret » qui va être diffusée sur France 2.

Oriane Jeancourt Galignani viendra présenter son livre « La femme Ecrevisse ».

Dany Brillant pour son album « Dany Brillant Chante Charles Aznavour » en hommage à Charles Aznavour. Il sera en live sur le plateau.

Franck Ferrand sera en face à face avec Laurent Ruquier pour parler de son livre "L'année de Jeanne".

Parmi les sorties culturelles de la semaine, Laurent Ruquier parlera samedi soir de la BD "Comédie Française" de Mathieu Sapin.

Dix-sept ans après la sortie de son premier album, Chimène Badi viendra présenter son premier best-of, qui porte le même nom "Entre nous".