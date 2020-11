“On est en direct” samedi 14 novembre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 14 novembre à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Roselyne Bachelot sera l’invité du face à face.

Laurent Ruquier recevra trois artistes musicaux aux univers singuliers Grand Corps Malade, Marina Kaye et Carla Bruni.

Du côté librairie, la journaliste Léa Salamé viendra présenter son livre « Femmes puissantes » et le romancier David Foenkinos viendra parler de son livre « La famille Martin ».

Et pour l’humour, Paul Taylor sera sur le plateau.