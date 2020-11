“On est en direct” samedi 21 novembre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 21 novembre à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Line Renaud pour son livre « En toute confidence ».

Philippe Geluck, pour son album « Le Chat est parmi nous ».

Arsene Wenger, pour son livre « Ma vie en rouge et blanc ».

Chloé Delaume, pour son livre « Le coeur synthétique ».

Lilian Thuram, pour son livre « La pensée blanche ».

Nicoletta présentera sa tournée de 50 ans de carrière et nous fera un medley de ses meilleurs titres.

Alliel viendra interpréter son titre « Encore ».

Les humoristes Melha Bedia et Karim Duval seront également sur le plateau.