“On est en direct” samedi 12 décembre : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 12 dcembre à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 le dernier numéro de l'année de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

David Hallyday, qui va au delà des différences et qui avance sans peur, pour son nouvel album “Imagine un monde”.

Sophie Davant à l'occasion de son nouveau magazine bimestriel, Lifestyle. La présentatrice et maintenant rédactrice en chef, sera sur le plateau ce soir.

Grand par sa taille, son talent mais aussi son humour Adil Rami sera ce soir dans “On est en direct”.

Pour son face à face, Laurent Ruquier reçoit un sportif qui a marqué l’histoire du basketball, aujourd’hui business man, Tony Parker.

La liste des invités communiquée est provisoire, elle peut être réactualisée à tout moment au fur et à me mesure des annonces de la production.