“On est en direct” samedi 9 janvier : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 9 janvier à 23:35, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct” qui sera enregistré quelques heures avant sa diffusion. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Pour le premier face à face de l’année, Laurent ruquier recevra l’infectiologue Karine Lacombe. Un rendez-vous qui permettra de comprendre les recherches faites sur la COVID-19 et le vaccin.

Martin Solveig qui lance son application almastudio qui permet aux enfants d’écouter des histoires sans nécessairement avoir les yeux rivés sur un écran.

Laura Calu et Julien Essome viendront évidemment nous parler de la scène qui leur manque et qu’ils souhaitent retrouver le plus rapidement possible.

Le romancier Philippe Besson présentera son livre “Le dernier enfant”.

Le médecin et archéologue Charlier Philippe évoquera son ouvrage “Vaudou : l’Homme, la nature et les Dieux”.

Maurice Barthélemy nous parlera de l’hypersensibilité, abordée dans son dernier essai “Fort comme un hypersensible”.

Jane Birkin viendra présenter son album “Oh ! Pardon tu dormais...” composé et produit par Étienne Daho, dans lequel la chanteuse se dévoile intimement.

Le dernier gagnant de The Voice Abi Bernadoth chantera en live, sur le plateau son titre “C’est ma chance”.

Le duo Terrenoire nous parlera de l’album “Les forces contraires”.