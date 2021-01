“On est en direct” samedi 16 janvier : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 16 novembre à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Le face à face avec Ségolène Royal pour parler de sa fondation, entre autre.

Pascal Obispo qui viendra présenter sa nouvelle application #allaccess.

Les humoristes Odah & Dako viendront présenter leur spectacle éponyme qu’ils attendent de rejouer avec impatience.

Chaque semaine, AZ La Routine vient donner son avis sur un sujet d’actualité. Ce soir, son ami et humoriste Redouane Bougheraba viendra lui rendre visite.

Ben MaZUé interprétera l’un des titres de son album « Paradis », qui lui a permis d’être nommé « Album de l’année » aux Victoires de la musique.

Côté librairie, Denis Lavant, Marc Crépon, Pascal Frey et Vincent Duluc, seront les invités de Laurent Ruquier pour présenter leur ouvrage respectif.

Le 22 janvier prochain, Clara Morgane vous fait vivre une expérience glamour, et extraordinaire... Mais de quelle manière ? Réponse ce soir.