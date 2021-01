“On est en direct” samedi 30 janvier : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 30 janvier à 23:40, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Comme chaque semaine, un invité se confronte au face à face de Laurent Ruquier. Cette semaine, c’est Jean-Luc Mélenchon qui a accepté l’invitation.

Du Vendée Globel au plateau de “On est en direct”, il n’y a qu’un pas. Après avoir été sacré vainqueur de la 9ème édition de cette course solitaire, le skipper Yannick Bestaven viendra nous raconter son aventure.

Jhon Rachid présentera sa BD “Comme on peut”.

Shane Haddad parlera de son premier roman “Toni tout court”.

Arno Klarsfeld exposera les raisons qui l’ont poussé à écrire “Âmes et animaux”.

Mario Luraschi présentera son livre “La magie Luraschi”.

Zed Yun Pavarotti, qui interprètera son titre “Merveille”.

Louane sera également l’invitée de Laurent Ruquier ce soir et elle vous réserve de nombreuses surprises.

Calogero présentera son nouvel et huitième album “Centre ville”.

Et enfin, en exclusivité, juste après sa victoire, le grand gagnant du concours Eurovision France c'est vous qui décidez sera sur le plateau de Laurent Ruquier.