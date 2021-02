“On est en direct” samedi 6 février : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 6 février à 23:30, Laurent Ruquier présentera sur France 2 le dernier numéro de l'année de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

Laurent ruquier recevra en face à face, le ministre de l’économie, des finances et la relance, Bruno Le Maire. Il viendra présenter son ouvrage “L’ange et la bête” qui permet de comprendre les raisons de certaines décisions gouvernementales.

Bénabar viendra présenter son dernier album “Indocile Heureux” avec un live d’exception.

Le chanteur Gaël Faye nommé aux victoires de la musique, dans deux catégories : « Artiste masculin » et « Album de l’année ».

L’acteur et cinéaste Patrick Mille viendra défendre son point de vue et sa tribune, dans laquelle, il demande au président de la république, de réouvrir les activités jugées “non essentielles”.

Yunice Abbas, pour son livre « J'ai séquestré Kim Kardashian ».

Joy Sorman, pour son livre « À la folie ».

Karibou et Nikola Witko, pour leur livre « Cinéramdam ».