“On est en direct” samedi 20 février : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 20 février à 23:35, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Les invités de Laurent Ruquier cette semaine :

L’animatrice Emilie Mazoyer sera sur le plateau de OEED ce soir, pour parler de son émission « Musique ! » diffusée sur Europe 1, du lundi au vendredi, de 20h à 22h.

À l’occasion du retour de la série « Police de caractères » samedi 27 février, sur France 3 l’actrice Clémentine Célarié sera l’invitée de Laurent Ruquier ce soir.

La première femme à avoir fait le tour du monde en moto, Anne-France Dautheville, viendra présenter son livre « L'Australie c'est en bas à droite ».

La directrice de la redaction du magazine Télérama Fabienne Pascaud, pour son livre « Rideau noir ».

L’explorateur Eliott Schonfeld, aventurier, pour son livre « Amazonie, sur les traces d'un aventurier disparu ».

Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, pour son livre « Des âmes et des saisons ».

Le réalisateur-scénariste-producteur Michel Hazanavicius, pour son livre « La classe américaine ».