“On est en direct” : Laurent Ruquier fêtera les 40 ans de la FM samedi 8 mai sur France 2, les invités

Samedi 8 mai à 23:30 dans “On est en direct” sur France 2, Laurent Ruquier proposera une soirée événement et ouvre les portes de son club aux plus grandes voix de la radio pour une émission spéciale !

Près de 30 animateurs et journalistes ont répondu présent à l’invitation pour célébrer les 100 ans de la radio, les 40 ans de la FM, sans oublier la 50ème année de la mythique voix d’Europe 1 Julie, et la 30ème saison de Laurent Ruquier sur les ondes.

Pour tous ces anniversaires sont au rendez-vous : Marc-Olivier Fogiel, Julie, Léa Salamé, Maryse Gildas, Yves Calvi, Jean-Jacques Bourdin, Pascale Clark, Jacques Vendroux Sophie Garel, Julien Courbet, Manu Levy, Fred Musa, Viviane Blassel, Pascal Praud, Yolaine de La Bigne, Élodie Gossuin, Fabrice, Luis Rego, Christian Morin, Georges Lang, André Torrent, Matthieu Belliard, Marc Fauvelle, Jérôme Garcin, et Laurent Marsick.

La radio, c’est aussi de la musique, Julien Clerc sera l'invité musical.

“On est en direct” le temps d’un soir ouvre une libre antenne aux grands noms de la radio d’hier et d’aujourd’hui ! Un rendez-vous radio-télévisé à ne pas manquer qui s’inscrit dans la mobilisation plus générale des antennes linéaires et numériques de France Télévisions autour des 100 ans de la radio et les 40 ans de la FM.