“On est en direct” samedi 1er mai sur France 2 : les meilleurs moments

Samedi 1er mai à 23:30, France 2 vous proposera de revoir les meilleurs moments de “On est en direct” en compagnie de Laurent Ruquier et de ses nombreux invités reçus ces dernières semaines.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Relâche cette semaine pour Laurent Ruquier à l'occasion du week-end du 1er mai. France 2 vous proposera une compilation des meilleurs moments de l'émission.

Laurent Ruquier reviendra en direct le 8 mai prochain avec une émission spéciale qui fêtera les 40 ans de la FM.