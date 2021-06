“On est en direct” samedi 5 juin : les invités de Laurent Ruquier sur France 2

Samedi 5 juin à 23:20, Laurent Ruquier présentera sur France 2 un nouveau numéro de son talk show “On est en direct”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“On est en direct” c’est le lieu où l’on parle actu et culture, où l’on reçoit des chanteurs, des comédiens, des écrivains, et où surprises, humour et happenings sont au programme ! “On est en direct”, c’est la liberté de parole, avec des invités qui viennent s’exprimer sur l’actualité pour des débats sans filet. “On est en direct”, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents…

“On est en direct” avec Laurent Ruquier pour 2 heures de direct mêlant bonne humeur et impertinence, où tout peut arriver !

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit : Édouard Philippe, Charlotte de Turckheim, Frédéric Beigbeder, Lola Dubini, Vincent Macaigne et Patxi Garat.

ATTENTION : ce sont les tous premiers invités confirmés par la production de l'émission, d'autres invités viendront s'ajouter à cette liste dans le courant de la journée de vendredi. Cet article sera donc réactualisé...